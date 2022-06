6 segredos para ter um jardim com relvado perfeito

É sempre agradável chegar a casa e dar de caras com um jardim impecável e que nos enche de orgulho. Por isso, ficamos desiludidos quando o relvado começa a ficar pálido, amarelado e a levantar em certas zonas. Isso acontece naturalmente porque, a um certo ponto, a relva cumpre o seu ciclo de vida e começa a perder as qualidades de que tanto gostamos: o verde, a suavidade e a uniformidade. No fundo, deixa de ter um aspecto tão belo como quando a colocamos.

É, por isso mesmo, necessário dedicar tempo à renovação deste tapete natural assim que ele comece a dar sinais de desgaste. Organize tudo o que necessita e dedique algum tempo a fazer de jardineiro. Para que cumpra o papel de forma eficaz, deixamos algumas dicas sobre como tratar o seu jardim da melhor forma possível.