Barato e moderno: 6 materiais para construir a sua casa

A chapa OSB (Oriented Strand Board) é um painel derivado da madeira com propriedades estruturais muito usado na construção. Pode ser fixado com parafusos, pregos ou grampos, cortado manualmente ou com serra eléctrica. Trabalha-se como se trabalha normalmente a madeira.

As placas OSB são utilizadas amiúde como revestimento estrutural do esqueleto metálico dos edifícios pelo que não assumem unicamente propriedades decorativas. A elas juntam-se funções estruturais.

É importante escolher com rigor as placas OSB. O manuseamento e aplicação das chapas deve também ser feito com extremo cuidado. Como este revestimento é considerado parte integrante da estrutura está sujeita a legislação prevista no Eurocódigo.

Este material é altamente sustentável. Para além de se despender pouca energia no seu fabrico e de ser totalmente reciclável, é uma alternativa muito menos custosa do que a madeira maciça e diminui as alterações climáticas por armazenar carbono.