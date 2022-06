Como transformar o meu escritório num sítio mais agradável?

No caso de estar a ler este artigo mais numa perspectiva de lugar de “trabalho das 9 às 5”, há uma sugestão que lhe queremos dar e que com certeza todos o trabalhadores vão gostar: crie um espaço comum de diversão onde as pessoas se possam reunir para conversar um bocadinho, jogar uns “matrecos’ ou beber um café. Está provado que este tipo de espaços aumenta a produtividade e isso faz todo o sentido uma vez que, se fizermos intervalos em que interagimos com outras pessoas, novas ideias podem surgir e isso será certamente algo bom para todos. Não encare um espaço de lazer com um espaço para fugir ao trabalho. Sabe que muitas das grande ideias surgem assim!