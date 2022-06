Os encantos dos jardins de Inverno (+9 fotos)

O verão está prestes a migrar por outras bandas, já deu o que tinha a dar pelo continente europeu. Chega o tempo mais frio, a chuva, o vento, os dias mais curtos e cinzentos, mas já pensou que o inverno tem uma beleza especial? Traz aconchego, conforto e um amor bem quentinho. Vou aprendendo a saborear cada tempo, estação e mês do ano, não vale só 'curtir' o verão e esperar o ano inteiro por algo tão efémero. O ano são doze meses e todos são para serem vividos com a mesma intensidade e alegria. Além do mais, Portugal é um país avantajado a nível climatérico, o bom tempo quase se faz prevalecer o ano inteiro. As temperaturas baixas, não são muito intensas e nunca são por muito tempo, sendo assim, é importante tirar proveito de tudo isso.

Para usufruir de tudo o que a natureza nos dá, aproveitamos as belas estações do ano e também os espaços verdes, como os nossos jardins, mesmo de inverno é possível. É verdade, as flores não são as mais belas e coloridas, as folhas caem e suja tudo, o frio não dá muita vontade em lá estar, mas quando os dias são mais ensolarados trate do seu jardim, afinal estamos a falar da sua casa. O primeiro impacto quando se chega a uma casa, é o jardim, por isso mantenha-o em bom estado e não se esqueça de tirar proveito dele, mesmo no inverno, há dias que o sol faz uma visita e a vitamina D se faz desejar!

Venha connosco até aos jardins de inverno, o passeio é agradável, até porque que cada raio de sol é importante para a nossa saúde e bem-estar!