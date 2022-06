Uma mudança surpeendente

Hoje, vamos conhecer um projecto de remodelação que o vai deixar impressionado. Os responsáveis por este projecto são os arquitectos do estúdio Lebel.

O estúdio foi fundado pelo arquitecto Luís Alberto Barberis que juntamente com Jorge Luís Etevenaux e Leandro José Luca criou uma equipa de trabalho sólida e de qualidade. Com mais de duzentos projectos realizados esta equipa de profissionais conta com uma ampla trajectória de projectos vanguardistas de arquitectura, design de interiores e paisagismo. Além disso, são especialistas em desenvolver projectos que se adaptam não só ao cliente, mas também ao meio envolvente.

O projecto que conheceremos hoje teve como objectivo ampliar e remodelar uma vivenda familiar de Buenos Aires com uma superfície de 310 m². Venha conhecer esta incrível transformação e ver todas as etapas da mudança.