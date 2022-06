Construa a sua própria cozinha no exterior!

Já alguma vez pensou em ter a sua própria cozinha exterior no terraço da sua casa? Esta imagem é um belo exemplo para que se inspirar em sua casa! Com o uso de uma simples peça de mobiliário, este espaço torna-se disponível para todo o tipo de eventos ao ar livre. O seu fogão central é a figura principal desta imagem e organiza todo o espaço do mobiliário. A cobertura construída à base de uma estrutura metálica e vidro, cria um ambiente alegre e fresco na cozinha exterior . As vigas de aço simbolizam a industrialização de uma época e os seus elementos a contemporaneidade dos dias de hoje. Com o uso deste tipo de construção, é possível sentir-se uma incrível transparência ao nível visual, enquanto desfruta do conforto de cozinhar e comer fora de casa.