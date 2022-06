10 fachadas de casas pequenas

Esta casa está localizada na cidade de Reynosa. Com sete metros de largura, o estúdio Modulor Aquitectura, desenhou uma fachada funcional, sofisticada e contemporânea. O segredo? Utilizar um material tradicional como a pedra, com formas geométricas que rompem com as disposições mais comuns, utilizando, neste caso, o volume rectangular de forma a deixar à vista a entrada da zona de estacionamento e a grande janela do piso superior cuja estrutura dá um toque de modernidade à obra final. As placas de pedra em forma quadrangular incrementam o sentido geométrico da casa, assim como o desenho horizontal dos portões de ferro. Uma casa que tem um aspecto moderno, arrojado e com muito estilo.