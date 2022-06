1001 paletes: Tudo o que precisa de saber sobre o design de paletes

Tudo sobre rodas, como quem diz, tudo sob controlo! As mesas de centro ou as mesas de café com paletes são sem dúvida uma grande tendência, bastante usada por designers/arquitetos de decoração, como nesta sala decorada pela Lavradio Design, em que não prescindiram do toque DIY para embelezar mais ainda esta sala de estar. Isto para dizer que nem todos os móveis da nossa casa têm de ser comprados, o toque personalizado e recuperado dá maior alma à sua casa, diferencia-a de todas as outras.

Tão simples de fazer, uma palete, parafusar rodas, que pode comprar em qualquer loja de bricolage… et voilá, o resultado fica pronto em menos de nada. No entanto, se pretender pode envernizar a palete ou pintá-la de uma cor forte ou branca, tudo dependerá do mood que tem na sua casa. Não tenha medo, arrisque, porque não tem nada a perder!