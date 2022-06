A pureza do branco num apartamento moderno

A sensação de espaço como entidade abstrata, um dos conceitos de base para a reconstrução do apartamento, é imediatamente visível neste espaço incrível. Paredes e tetos brancos, e chão autonivelante na mesma cor unificam as superfícies criando a sensação de continuidade e amplificando a luminosidade.

Chão autonivelante, questionar-se-á o leitor? Sim, esta foi precisamente a escolha do material de pavimento que confere maior sensação de continuidade, pois trata-se de uma pasta que e vertida no pavimento e que se auto nivela. Com este material não há lugar a juntas ou a encaixes, e o acabamento pode ser mate ou brilhante, mas sempre sem falhas. Para além além de cumprir os requisitos dos autores do projeto ainda é muito resistente e durável, e com um preço que acaba por ser atraente.

O mobiliário minimalista em branco lacado como as estantes e os nichos embutidos na parede à laia de estante perpetuam esse espaço e essa continuidade. Outro mobiliário de design moderno e atraente, como a mesa de centro, em cores mais fortes criam um contraste, sem retirar fluidez ao espaço.

Uma tela com um desenho quase infantil imprime alguma e um cunho jovem e quase infantil ao espaço.

O ambiente que se poderia tornar algo frio torna-se confortável com sofás poltronas e otomanas que convidam a sentar.