Recuperação de habitação para casal recém-casado

No artigo de hoje, vamos conhecer uma casa coreana encontrava em mau estado de conservação. Para que o casal recém-casado pudesse lá começar uma nova vida, era necessária uma considerável intervenção de modo a tornar o espaço mais moderno, confortável e funcional. Na Coreia do Sul, muitos casais jovens optam por adquirir e restaurar casas antigas em vez de comprar espaços novos com preços irrealistas para o orçamento médio de pessoas desta faixa etária.

Façamos, então, uma visita virtual a este espaço de apenas 50 m² projecto pelo gabinete Common Ground. A casa é pequena, mas a configuração do espaço destaca-se e as ideias em termos de design sobressaem.