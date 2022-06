Com sentir a Primavera dentro de casa? FÁCIL!

As cortinas são os tais acessórios de casa, que pode encontrar a bom preço e mudar com mais facilidade. É verdade que ao longo do tempo, vamo-nos fartando de certa decoração em casa e queremos mudar isto e aquilo, mas o orçamento, nem sempre o permite. Por isso, pode mudar pequenos detalhes e decorações, pois já ajudará a criar um ambiente renovado e fresco.

As almofadas, o tapete e as cortinas da sala são os elementos que conseguimos trocar com maior regularidade, ao contrário de um sofá ou de outro móvel. Por isso, vamos quebrar o mood black & white e vamos dar ênfase a um look mais vivo e alegre, com ar bem fresco primaveril… Não tenha receio em retirar as velhas cortinas brancas e pendurar umas leves e floridas, tais como estas fantásticas, da designer Guild, que as pode encontrar na loja portuguesa Pedro & Osório.