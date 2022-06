Como combinar a cozinha com a zona de refeição?

Já lá vai o tempo em que, para cozinharmos e deliciarmos os nossos convidados com os nossos petiscos, tínhamos que optar entre tomar conta do refogado ou estar a conviver com as visitas. Mesmo no dia-a-dia, com o tempo sempre a correr, foram cada vez mais família que começaram a optar por partilhar o espaço de refeições com os fogões e os tachos, pois desta maneira (entre a pitada de sal para apurar o molho e a colocação da mesa para jantar), há um momento de convívio entre os vários elementos da família. Havendo espaço para criar uma área versátil assim, o melhor mesmo é tirar partido disto e explorar ao máximo as vantagens dos fundamentos da cozinha estilo americano: sentido prático, moderno e imprime sofisticação ao ambiente. Criada essencialmente para a mulher moderna que acumula as funções de profissional, dona de casa e mãe, é um estilo de cozinha que facilita a vida das família e que funciona muito bem quer em espaços amplos como em espaços mais reduzidos. Vamos então combinar isto tudo, de forma a ter uma divisão com classe?