​Como tornar a minha casa minimalista?

Para que as coisas sejam bem feitas é importante começar por aquilo que é maior, assim sendo nada melhor do que pôr a mobília em primeiro lugar. A verdade é que uma das características principais do minimalismo tem precisamente que ver com o design dos móveis que escolhemos para a nossa divisão. As linhas simples, as cores mais neutras, a prevalência do branco e do negro são alguns dos pontos chave, o resto – na verdade não há assim muito mais resto! – surge no sentido de complementar o jogo de mobília que escolhemos para o espaço. No exemplo fotográfico é bem visível o que acabamos de lhe descrever: peças de mobiliário de linhas muito simples, mas que se complementam entre si, e alguns apontamentos decorativos de forma a criar uma dinâmica agradável no espaço.