Encontre a cadeira de escritório certa

Entrando nas questões do conforto há algo de muito importante que deve ter em conta e que tem que ver com a altura certa da sua cadeira. É determinante – especialmente se passa muitas horas na secretária – que a altura da sua cadeira se adeque à sua estrutura, se assim não for, a postura que irá adoptar pode não ser a mais correcta e depois as suas costas irão sofrer as consequências. Cada pessoa tem a sua própria postura e claro preferências. Há quem opte por costas mais baixas, como as da cadeira que vemos na imagem, mas há também quem prefira costas mais altas. Veja qual é o seu tipo de cadeira e faça a escolha a certa.