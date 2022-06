Um desafio e uma solução original

Dadas as características do lugar, o projeto desenvolvido pelos arquitectos acabou por ter como principal desafio a necessidade de articular o programa habitacional e as vontades do cliente com a diversidade da morfologia existente. Apesar de se objetivar uma construção de raiz numa linguagem atual, pretendia-se acima de tudo uma solução equilibrada capaz de estabilizar o espaço em envolvente, sem rupturas. Deste modo, optou-se por uma intervenção distribuiu-se ao longo de alguns volumes, criando um conjunto menos denso e facilmente integrada no contexto.