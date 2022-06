Como tirar o melhor partido das suas escadas!

As famosas escadas metálicas vermelhas em caracol são um ícone do período industrial, que conseguiram prevalecer no tempo. Fáceis de montar e sedutoras com suas linhas geométricas, estas escadas encaixam-se facilmente em diferentes lugares, sendo uma enorme vantagem para espaços reduzidos. Nesta imagem, observamos um excelente exemplo de escada em caracol criada pelo atelier holandês Fontanot. Arrojada na cor em harmonia com os elementos do interior, esta escada é sinónimo de perfeição estética e de desenho de uma qualidade extrema.