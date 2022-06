Piscinas, quem não sonha com uma?

A piscina que agora lhe mostramos é um exemplo curioso uma vez que nos remete para uma piscina a céu aberto, contudo a estrutura que a rodeia é como se fosse uma espécie de delimitação, apesar de nenhum espaço estar realmente delimitado. Mais estético do que funcional, acreditamos que também esta estrutura pode ter sido pensada no sentido de garantir alguma sombra. Uma opção como qualquer outra, que no fim tem simplesmente que ver com gosto.