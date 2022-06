Como criar armazenamento sob o telhado?

Entregue ao seu arquiteto de confiança a personalização do seu sótão. Pesquise as páginas da homify, partilhe as suas ideias com amigos e familiares e, depois, avance para o seu sótão de sonho. Borges de Macedo desenvolveu este magnífico projeto de recuperação de moradia no Bairro Económico do Restelo.

Além da presença da luz, destacam-se o chão e as paredes em madeira. Pode também admirar-se os armários personalizados, que acompanham a forma triangular do teto, porque e qualquer habitação os espaços para armazenamento nunca são de mais.