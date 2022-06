7 fantásticos designs de casas em madeira

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

As casas modulares são talvez as casas do momento, um grande grito de moda, que está a dar que falar no mundo da arquitetura… Mas porque será? Tem alguma ideia?

Existem várias vantagens em comprar uma casa modular, talvez o primeiro ponto que salta à vista é o preço destas casas, comparativamente às outras 'normais'. São muito mais baratas, além de serem super rápidas de ter. Depois do terreno escolhido, projeto aprovado, é só levar a casa pré-montada até lá, por vezes em semanas ou em poucos meses, dependendo da dimensão do projeto, consegue ter o Seu ninho. Sendo este tempo recorde quase improvável com outras casas. Outro ponto que se deve realçar é que estas casas são submetidas a testes e têm de obedecer à regulamentação, o que nem sempre acontece com as casas típicas.

Outra vantagem que podemos apontar é que pode levar a casa consigo, para outro lado do país, se tiver de partir. E finalmente, as casas modulares em madeira são as grandes amigas do ambiente e as nossas também!