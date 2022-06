Móveis de quarto fantásticos!

O artigo que lhe apresentamos vai ter como tema principal o quarto de dormir. Não lhe queremos falar de quartos a um nível geral mas antes dar-lhe exemplos concretos de peças variadas que podem tornar o espaço diferente e valorizá-lo. Cada vez mais existem soluções variadas para decorar os espaços, a verdade é que a decoração começa exactamente no momento em que se escolhem os móveis para determinada divisão. Assim partimos do geral para o particular, isto quer dizer que escolhemos primeiro as peças grandes, depois dedicamos-nos às pequenas e só mesmo no final é que surgem os pormenores!

É portanto de peças grandes que lhe vamos falar, peças de mobiliário que acrescentem valor ao seu quarto ao serem cuidadosamente escolhidas para aquela divisão. Vamos apontar-lhe concretamente para determinado armário ou mesinha de cabeceira para que se possa inspirar e começar a criar novas formas de organização e decoração dos espaços. Entusiasmado? Vamos a isto!