Habitação cosmopolita repleta de harmonia

Se a cama parecia fantástica na última imagem repare agora com esta imagem de pormenor… O espaço perfeito para depois de um intenso dia de trabalho… Cama ampla com uma decoração harmoniosa e muito confortável..As almofadas são muito bonitas e nas mesas de cabeceira existem modernos candeeiros. Sobre a cama existe mais um elemento decorativo com bastante presença no quarto, os quadros. As imagens escolhidas complementam esta ideia de harmonia e paz.

