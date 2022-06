Arquitectura moderna de detalhes encantadores

Foi criado um novo corpo em betão, com linhas simples que dialogam com a enorme presença do castelo e se relaciona com a geometria dos telhados circundantes. O novo volume redefine o limite, e termina a linha do horizonte do Largo de Boa Vista, o fortalecimento da estrutura quadrada. Segundo os arquitectos, as superfícies e os materiais revelam o processo de construção, de modo que não só estabelece relações geométricas como cromáticas, através do uso de pigmento ocre adicionado ao cimento.