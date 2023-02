Como Criar Um Clima Romântico e Sexy para Um Encontro a Dois

Já experimentou a sensação de pisar num tapete bem macio com os pés descalços? Se você já teve essa oportunidade, com certeza que se recorda da sensação boa que é. Esse toque macio, assim como a sensação do tacto das almofadas, é responsável pelo conforto do ambiente. Isto vai ajudar a proporcionar momentos de carinho e cumplicidade. Se sua intenção é conquistar, a sorte está lançada.

Os tapetes servem também para ajudar no isolamento térmico e acústico do ambiente. Salas ou quartos amplos e sem tapetes costumam arrefecer mais rapidamente que ambientes com tapetes. Eles ajudam a criar um clima mais ameno, principalmente no inverno.

Há diversos tipos de tapetes, mas para essa ocasião em específico, prefira os felpudos e bem macios.