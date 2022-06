Casas de banho para sempre!

No seguimento do exemplo anterior, mostramos-lhe uma casa de banho em que a ilusão óptica de grandeza é conseguida pela utilização de espelho. É verdade, que quanto maior for a área espelhada de determinada divisão, maior ela parece. Se reparar os espelhos estão super bem posicionados, já que um deles fica no fundo da casa de banho, provocando logo ao entrar na divisão uma sensação de continuação, depois as próprias portas dos armários são também em espelho. Um exemplo que resulta e que de certa forma, transforma a sua casa de banho, num espaço maior.