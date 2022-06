Discreta por fora, maravilhosa por dentro!

A casa ergue-se num terreno com disposição longitudinal, seguindo o eixo Este-Oeste, a fim de se aproveitar a luz do sol ao longo de todo o dia. Para além disso, o seu projecto foi feito de forma a que se aproximasse ao máximo do rio, aproveitando-se, assim, a sua envolvência natural e a ligação da mesma com o interior. Assim, a entrada é lateral e a fachada volta-se totalmente para os espaços exteriores. Esta entrada prática e bonita tem todos os elementos necessários para apresentar a casa da melhor maneira possível: a interacção entre o cimento e a pedra é bem conseguida e a madeira e a iluminação tornam o conjunto mais quente e acolhedor. Como não gostar?