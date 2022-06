6 dicas para fazer a sua casa parecer maior e mais luminosa

As janelas, tal como as portas, oferecem carácter ao nosso espaço, podendo ser dos elementos do projecto que mais influenciam o estilo da casa.

As grandes janelas são uma característica dos espaços modernos que se caracterizam pelas cores neutras e procuram a simplicidade arquitectónica. A existência de uma janela ampla torna qualquer espaço mais agradável. O seu tamanho deixa-nos usufruir da vista para o exterior o que, numa sala virada para um terraço ou jardim, é uma mais-valia pois permite que os ambientes se integrem, ainda que mantendo o seu limite espacial. Uma sala bem iluminada é uma prioridade no design de interiores pelo que esperamos sempre que as grandes janelas deixem passar a luz natural.

Se vivermos num apartamento, podemos muitas vezes não possuir janelas grandes e não ter a permissão para alterar a fachada. Se for este o seu caso, utilize cortinas leves que deixem entrar a luz natural com maior intensidade.