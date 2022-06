Ar condicionado: segredos para economizar energia

Para a instalação do ar condicionado é preciso ter as condutas preparadas. Afinal, é por elas que toda a instalação vai passar. Há casas e apartamentos que já vêm preparados com as condutas, mas isso é comum em residências mais novas ou em locais onde a necessidade de ter ar condicionado é maior por causa do clima da região. A limpeza e a manutenção são fundamentais não só para o bom funcionamento dos aparelhos, como também para a saúde daqueles que ficam no ambiente onde o ar condicionado está instalado. O projecto que vê acima é do escritório Espaço do Traço Arquitetura.