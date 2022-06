Os 47 m² mais originais já viu!

A casa de banho é o verdadeiro destaque de todo o apartamento. Uma pequena casa pode ter uma casa de banho em grande. Não é um spa de luxo, mas é um espaço elegante e bem equipado. Afinal de contas, o preto e o branco são uma combinação clássica e intemporal que fica sempre bem, assim como as riscas verticais a criar uma sensação de altura. Para as paredes optou-se por azulejos estilo parede de metro que têm sido tendência no que à decoração de interiores diz respeito. Mas, deixamos o melhor para o fim. Junto à janela há uma bela banheira moderna com linhas orgânicas e modernas e o exterior pintado a preto. Muito bom gosto!