Um refúgio de família no Alentejo

Agora entramos. Se lá fora se está bem no verão, no inverno a vida decorre atrás de portas fechadas e por isso os interiores não foram descurados. Não foram mesmo! E este quarto é a primeira prova disso.

As paredes brancas, bem simples, são o pano de fundo perfeito para as cores fortes que imperam nesta alegre decoração, com imediato ênfase no amarelo. Aliás esta foi a estratégia usada em toda a casa… Paredes e tetos simples que deixam espaço para a decoração brilhar.

As almofadas com padrões florais deixam entrar a natureza no quarto e a folha dourada na parede dá um toque de elegância a um espaço muito descontraído.