Uma casa única e surpreendente

Perfeita para as reuniões e para partilhar uma agradável conversa entre copos de vinho, uma deliciosa massa italiana e uma pizza caseira em forno de lenha. O que mais se pode pedir? Este espaço, situado também no terceiro piso, conta com uma elegante cozinha de madeira e granito negro, um balcão de bar com bancos altos, uma garrafeira sobre a parede, um frigorifico para as bebidas frias e um forno de lenha embutido no granito.

A parte de baixo do forno é um espaço de armazenamento para a lenha e a de cima é o forno propriamente dito, equipado na perfeição para cozinhar uma crocante pizza ou, quem sabe, para cozer uns belos pães de alho. Copo de vinho na mão e toca a desfrutar. Deixe a imaginação fazer o resto.