Guia tendência: interior escandinavo a moda para 2016

O estilo escandinavo tem sido, sem dúvida, um estilo que tem conquistado bastante os amantes da decoração de interior. Está bastante em voga e dentro das tendências para 2016, a moda prende-se cada vez mais no lema less is more, traduzindo do inglês, menos é mais. Casas com interiores mais leves, luminosos e simples são as que têm cativado cada vez mais a atenção de muitos de nós. O equilíbrio do aconchego, da simplicidade, com a conjugação das formas contemporâneas, é o que mais atrai a atenção de muito de vós, que está à procura de um mood para a sua nova casa ou para uma nova decoração de interior.

Quando falamos em estilo escandinavo, será que sabe a origem do nome? Ora vejamos o estilo escandinavo ou nórdico é o estilo decorativo próprio da Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca. É um estilo recente, que surgiu no princípio do século XX e que se mantém até hoje, é claro com algumas variantes. Este estilo decorativo regista características dos materiais próprios da região, dos artesanatos regionais e das paisagens destas zonas. O designer que está por detrás do estilo escandinavo é o Carlo Larsson.

Em 2016, sabemos que o estilo escandinavo continuará bem presente na decoração de interior, como tal, preparamos todo um guia tendência, tendo em conta os vários tipos de design que subjazem dentro deste estilo de ornamentação mínima e clean. Se o seu lema é viver mais com menos, então não perca nem por nada este fantástico artigo, com imagens inspiradoras e dicas só para si! Boa leitura!!