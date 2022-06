Explosão de cor em pequeno apartamento

É num dos principais cartões postal da cidade de Lisboa que se localiza o pequeno apartamento que lhe damos a conhecer hoje. O ascensor da Glória é um dos mais movimentados da cidade e é este que dá o nome ao apartamento, o apartamento da glória, localizado nesta zona tão vibrante do coração da cidade.

O espaço tem tantas histórias como o número de turistas que terá já acolhido… Com o passar do tempo este, como qualquer espaço útil precisou de uma renovação, um novo aspecto, novas cores e texturas. Um novo capítulo na vida deste espaço por onde passam tantas vidas… A renovação procurou tornar o espaço num apartamento único, muito acolhedor, pronto a receber mais visitas e histórias da capital contar.

O projecto é da autoria dos Arquitectos Homestories de Castanheira do Ribatejo… Este atelier conta já com vários projectos de reabilitação e o objectivo vai sempre no sentido de tornar o espaço acolhedor, para uma vivência agradável. Vai gostar de conhecer cada detalhe…