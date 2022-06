Espaço de terror vira alojamento único

Estas são as plantas dos diferentes andares, onde é possível perceber melhor a organização do espaço

A proposta promove a reabilitação geral de todo o edifício, procurando manter as suas características singulares. De acordo com os arquitectos, as demolições necessárias para a instalação do programa espacial e organizativo foram as mínimas possíveis, sempre numa procura em conseguir articular o existente com as exigências espaciais.

No piso 0 está a área de recepção assim como as zonas de serviços como escritório ou instalações sanitárias e dois espaços de estar. Este piso desenvolve-se em dois meios pisos, respeitando, assim, as pré-existências e as cotas de entrada das fachadas frontal e tardoz.

Na cave existe um espaço de refeições, com cozinha uma instalação sanitária. Nos pisos 1, 2, 3 e 4localizam-se os quartos e as instalações sanitárias com duches.