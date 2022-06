Detalhes perfeitos para o quarto de criança

Para além de um candeeiro no teto é necessário ter no quarto outro ponto de luz, mais pequeno e com uma luz mais discreta. Seja na secretária ou na mesa de cabeceira, é aquela peça que não pode faltar num quarto, seja de criança ou de graúdo. Além do mais, sabemos que as crianças, geralmente, não gostam de ficar no escuro total, antes de adormecerem, assim com uma luz mais discreta não ficam encandeados e há maior poupança energética.

Este candeeiro de madeira em forma de árvore, deixa transparecer a luz de forma discreta, pelas aberturas em forma de flores. Uma opção natural e ecológica.