Casa modulares: o futuro!

O artigo de hoje é sobre o futuro! O futuro da arquitectura e da nossa vida. Desde sempre que a construção de uma casa foi um processo lento e moroso. Mas isso acabou! A tecnologia agora permite a montagem simples e rápida de módulos construtivos que se adaptam às necessidades específicas de cada cliente.

Os profissionais da CAPA, S.A. trabalham com construção modular bem como com sistemas de drenagem, tampas de saneamento e ainda sistemas fotovoltaicos. Todos estes sistemas têm vindo a ganhar extrema relevância por apresentarem soluções alternativas e sustentáveis para um futuro que se prevê próximo.

O projecto que lhe iremos dar a conhecer hoje possui uma grande componente social associada. As imagens que de seguida irá observar pertencem a um projecto de construção de apartamentos modulares formados a partir de módulos pré-fabricados. Este complexo habitacional tem como objectivo servir habitação social no município da Maia, no Porto.

O mais fantástico é que o tempo de construção da obra demorou apenas 60 dias! Isto é uma solução realmente magnífica especialmente em contextos de emergência ou necessidade extrema.