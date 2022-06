Um restaurante repleto de sofisticação

Como se não bastasse, o restaurante possui também uma área exterior super agradável e com um enquadramento paisagístico maravilhoso. É sobre um amplo deck de madeira que a área exterior do restaurante se estende por cima do rio, conformando assim um espaço único e sereno perfeito para refeições ao ar-livre na melhor companhia possível.

Se procura uma experiência deliciosa e diferente e não sabe onde ir, encontrou o seu lugar. Imagine um almoço delicioso entre amigos debaixo do sol de Inverno. É isso mesmo que poderá encontrar neste lugar maravilhoso e suspenso sobre a água.