Uma casa de madeira com charme escandinavo

O piso térreo integra dois quartos, uma casa de banho e um espaço social aberto que inclui a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha. O interior tem materiais exclusivos com alta qualidade. Porém, todos eles são usados. Foi-lhes, assim, dado um novo propósito. As grandes janelas deixam a luz entrar, tornando o ambiente luminoso e acolhedor. A rusticidade do exterior contrasta com a modernidade da decoração de estilo escandinavo.