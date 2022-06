Sete ideias de revestimentos para cozinhas modernas

Se quer criar efeitos fascinantes, opte por pedra ao natural e cubra com ela as paredes da sua cozinha. Pode revestir apenas uma ou duas das paredes e criar um contraste com o resto dos materiais ou, por outro lado, cobrir todas as paredes dando protagonismo a este material que é um dos revestimentos favoritos na construção, uma vez que é resistente, duradouro e de fácil manutenção.

A versatilidade também é uma das suas melhores características. A pedra permite-nos jogar com seus os tons procurando o contraste perfeito com o mobiliário ou, através da iluminação indirecta, dar destaque às suas texturas, tal como acontece no projecto do estúdio Bolz Licht & Design GmbH que mostramos na imagem.