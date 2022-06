Uma casa excepcional no meio do bosque

A opção por um volume imponente avançado deveu-se aos constrangimentos geográficos do lugar. A orientação da casa permite minimizar a interacção com a vizinhança, integrando ao máximo a construção no meio em que se insere.

Esta habitação unifamiliar divide-se em três níveis distintos, sendo que apenas dois são acima do nível do solo. O telhado de duas águas encontra-se revestido por ardósia. Por uma questão de coerência e harmonia, este material prolonga-se pelas paredes do primeiro andar, um volume simples que contrasta com o inferior coberto por tijolo.

Há um desfasamento de colocação harmonioso entre os dois volumes. Este desfasamento oferece ligeireza à construção, moldando-a à dinâmica do local.