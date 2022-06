Apartamento inspirador em Lisboa

Como todos os apartamentos também este tem um hall de entrada que inclui o elevador, as escadas e ainda as caixas do correio, e não há motivos para descurar este espaço, corresponde ao primeiro contacto dentro do edifício e por isso faz todo o sentido que cause um impacto positivo como é o caso deste hall. Um estilo super moderno com pormenores fantásticos. O chão é decorado a azulejos com padrão e um elemento muito especial, o candeeiro fantástico com várias lampadas, uma peça inspiradora.

