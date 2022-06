Um apartamento intemporal

A casa-de-banho é um dos espaços mais maravilhosos e incríveis desta habitação. Sóbria, minimalista e moderna, esta divisão oferece uma estética única e incrível que se alia a uma grande funcionalidade.

O betão é o revestimento principal desta divisão. O frio emanado por este material cru, contrasta com as sensações transmitidas pela madeira do grande móvel que suporta os lavatórios.