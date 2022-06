Que máquina de lavar roupa deve comprar?

É desde a Revolução Industrial que a máquina de lavar roupa anda a fazer das suas, entre tentativas e patentes, marca-se os primeiros passos desta famosa máquina, que prometeu mudar as tarefas domésticas de todos os lares do mundo… Mas o grande boom da máquina de lavar, é marcado com a invenção do motor elétrico, no início do século XX, só então é que se conseguiu que a máquina funcionasse eficazmente. Em 1906, já se produziam em maior número, hoje em dia, as máquinas de lavar estão com uma tecnologia de ponta. São várias as marcas, as tecnologias, os preços ou os modelos que se podem encontrar no mercado… Mas sem dúvida alguma, que são muito mais acessíveis que há cinquenta anos atrás, onde as fontes e os tanques eram ainda bastante comuns, por serem mais económicos.

A máquina de lavar roupa facilitou imenso o trabalho doméstico, nomeadamente da mulher, que outrora tinha de ficar em casa a tratar de todas estas tarefas. Já imaginou o que é lavar à mão lençóis, toalhas, calças, camisolas sempre que necessário?! Era sem dúvida desgastante, bom na verdade guardavam mais tempo as mesmas roupas. Hoje em dia, a facilidade de lavar a nossa roupa, leva-nos a lavá-la regularmente e ainda bem!

O que é certo, é que os tempos modernos levam-nos a ter um mundo super tecnológico e acaba por facilitar e muito a nossa vida. São tantas as opções e os modelos, que podem existir algumas dúvidas na hora de comprar a vossa máquina de lavar, para a nova casa ou porque a antiga avariou. Como tal, trouxemos até si um artigo com todos os pormenores e detalhes que precisa de saber antes de comprar este eletrodoméstico. Quer fazer uma boa compra? Então leia o que é preciso saber antes de comprar a nova máquina de lavar roupa…