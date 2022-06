Uma casa moderna com muito estilo

Hoje, vamos visitar a calorosa cidade de Hermosillo, Sonora, no norte do México, que se caracteriza pelas suas altas temperaturas e por se situar no meio do deserto. Esta característica geográfica não foi um impedimento para que a cidade se tenha desenvolvido como uma grande cidade com uma excelente infraestrutura urbana. Os jovens arquitectos do Grupo Arsciniest transformaram a cidade com projectos privados e comerciais e a Casa RR8 é um claro exemplo da criatividade dos nossos experts. Acompanhe-nos nesta visita virtual a uma maravilhosa residência no deserto de Sonora.