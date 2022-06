Uma casa ao melhor estilo escandinavo

O objectivo era dar múltiplos usos aos espaços interiores, por isso foi vital redefinir as zonas sociais e privadas do edifício. A Casa MM é uma vivenda de fim de semana que recebe diferentes visitas – familiares e amigos – e por diferentes períodos de tempo – uma tarde, um fim de semana ou umas férias. Parte daqui a importância de encontrar o equilíbrio entre ambas as zonas, sendo fundamental criar ambientes diferentes, mas ainda assim baseados na ideia de flexibilidade quanto aos usos possíveis.

Em termos arquitectónicos, na Casa MM predominam três materiais: pedra, madeira e cimento. Quanto ao design de interiores, podemos dizer que segue os conceitos e ideais do estilo escandinavo. Simplicidade, funcionalidade e comodidade são a chave de um ambiente comum onde a zona de refeições, a cozinha e a sala de estar convivem em perfeita harmonia. Como podemos ver, cada ambiente foi equipado com mobiliário básico, passando a ideia de que era necessário não saturar os espaços com elementos desnecessários. As cores protagonistas são o branco, o preto e o castanho. Sem dúvida, a madeira é o material com maior impacto, através do qual se transmite a sensação de conforto e aconchego.