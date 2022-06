Sensacional: remodelação e ampliação

Quem é que nunca sonhou com a remodelação e ampliação da própria casa? Seja pelo desgaste natural ocorrido ao longo do tempo ou por necessidades de ordem prática, dez em cada dez pessoas gostariam de investir em uma remodelação ou ampliação, de modo a torná-la mais funcional, aconchegante e moderna. A homify viagem até Austin, no estado do Texas, para lhe dar a conhecer o projecto fantástico de remodelação de uma casa construída nos anos 70. Esta deixou para trás o estilo industrial e individual e reapareceu como uma habitação contemporânea, e funcional.

O projecto é da autoria do gabinete Specht Arquitetos – priorizaram as necessidades dos proprietários, um casal de idosos, substituindo a antiga escada, inadequada e perigosa, por um novo acesso desde um pavilhão situado directamente à frente do lote. A casa foi completamente renovada e além de novos materiais, ganhou também uma nova aparência e, portanto, um novo significado. A paisagem natural circundante, manteve-se bela e integrada ao projecto, para grande satisfação dos novos moradores.

Se não acredita que uma casa construída nos anos 70, gasta e abandonada, possa reaparecer bela e funcional como se de uma casa nova se tratasse, veja este projecto e ficará completamente apaixonado.

Confirme com as seguintes imagens os detalhes desta casa moderna e elegante que ganhou nova vida!