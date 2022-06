Muito mais que um simples hall de entrada!

Este segundo estilo é uma opção perfeita para quem gosta de ambientes relaxados. Aqui, as cores quentes são predominantes, assim como os elementos naturais (madeira ou pedra de cal). Os acabamentos das paredes não deverão ser perfeitos, assumindo os desníveis naturais, sem tratamento. Em termos de decoração, opte por mobiliário de madeira, vime ou ferro forjado; relativamente a elementos decorativos, escolha objectos feitos de modo artesanal, com ares das paisagens presentes no Mediterrâneo (norte de África e sul de Portugal, Espanha, Itália e Grécia. A usar tecidos, deverão ser leves e de materiais como o algodão ou o linho, com cores garridas e com a presença inevitável do branco ou cru.Este é um estilo que se caracteriza pela presença de luz, por isso (no caso de não ser possível a luz natural), utilize lâmpadas com tons quentes, amarelados.