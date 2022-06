Espelhos para casa de banho: vá formoso e seguro!

Para uma casa de banho pequena, um espelho extensível pode ser a melhor solução. Podemos recolhê-lo ou puxá-lo a nosso bel-prazer, não ocupando, assim, muito espaço. Este tipo de espelhos têm, usualmente, duas faces: uma normal e outra em que podemos ver o nosso rosto amplificado. Nem sempre gostamos do que vemos, é certo, mas assim tem a certeza de que a sua maquilhagem está no ponto e aquela imperfeição na sua pele vai ser resolvida.

Acabamos, então, o nosso artigo com uma proposta da marca britânica Simplehuman que desenvolveu o “Sensor Mirror”, uma espécie de topo de gama nesta coisa dos espelhos extensíveis. Senão, repare: o espelho inclui uma luz que se liga quando aproximamos a nossa cara. Essa luz assemelha-se à luz natural do sol para que assim seja possível vermos ao pormenor todas as variações de cor. Esta luz, que está embutida no espelho, dura cinco semanas e carrega-se com um cabo USB, sendo que não vai perdendo a força com o tempo. A cereja no topo do bolo é que tanto pode colocar o espelho na parede, como pousá-lo sobre o seu balcão. Como é natural, não tem, necessariamente, que ser um espelho para uma casa de banho pequena. Pode usá-lo enquanto complemento para um espelho maior e para ver em pormenor a sua carinha laroca!