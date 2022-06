6 passos para construir um grelhador de tijolo sensacional

Uma vez pronta a base a a área de cozinhar, pode segurar as grades sobre os tijolos escalonados das bases laterais. Como? Segure-as com a mistura de cimento que fez no início do processo. No entanto, também existe outra opção para o fazer: depois de seca a massa, pode colocar nas laterais dois pares de suportes a distintas alturas. Desta forma, pode colocar sobre eles as grades. Esta será uma solução móvel que lhe permite jogar com as distintas alturas e por isso usufruir de diferentes níveis de cozedura na hora de assar as carnes, o peixe ou os legumes.