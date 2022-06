O projecto da casa perfeita

A fachada é, principalmente, composta por paredes brandas rebocadas alternadas com paredes em pedra e em madeira, uma mais fria, outra mais quente, respectivamente. A casa tem dois níveis: no piso térreo está a sala de estar completa e um terraço; no piso superior encontra-se a área de dormir.

A moradia está bastante optimizada pelo que, olhando para esta fotografia, parece uma casa de luxo. Contudo, foi conseguida com um orçamento limitado.