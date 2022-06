3 casas pequenas que mudam de forma surpreendente

Agora sim. Esta casa distingue-se de todas as outras que estão à sua volta. O novo desenho horizontal e geométrico na portas combina perfeitamente com as formas geométricas da parede do acesso pedonal e da garagem. Agora, os materiais que se destacam são o metal e a pedra, mas também o vidro das guardas da varanda do segundo piso marca com carácter a sua presença.

Não há dúvidas de que o engenho dos arquitectos, combinado com as necessidades e gosto dos proprietários, produz uma incrível remodelação cujo resultado final é uma vivenda de aspecto brilhante e moderno.